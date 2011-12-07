Вернувшись со свадьбы пьяный 20-летний татарстанец задушил своего отчима

20-летний татарстанец задушил своего отчима, вернувшись домой в нетрезвом состоянии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ.

По предварительной версии, в ночь с 25 по 26 сентября юноша возвращался домой со свадьбы в нетрезвом состоянии. Дома находился его 38-летний отчим, с котором они начали ругаться. На утро тело родителя нашли уже мертвым. Его избил и задушил в ходе конфликта 20-летний пасынок. Свою вину молодой человек признал частично.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».