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В Бугульминском районе во время пожара погибло два человека

Людей нашли в доме без окон и дверей.

В неэксплуатируемом доме без окон и дверей во время пожара погибло два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ. 

После прибытия пожарных во время разведки было обнаружено тело человека у которого не было признаков жизни. Врачи попытались оказать ему помощь, однако спасти его жизнь не удалось, медики констатировали смерть. 

После локализации пожара было обнаружено второе тело человека. Сейчас личности и пол людей устанавливаются, причины устанавливаются, на месте работают дознаватели. 

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