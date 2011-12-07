В Бугульминском районе во время пожара погибло два человека

В неэксплуатируемом доме без окон и дверей во время пожара погибло два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

После прибытия пожарных во время разведки было обнаружено тело человека у которого не было признаков жизни. Врачи попытались оказать ему помощь, однако спасти его жизнь не удалось, медики констатировали смерть.

После локализации пожара было обнаружено второе тело человека. Сейчас личности и пол людей устанавливаются, причины устанавливаются, на месте работают дознаватели.