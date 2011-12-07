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В Казани мужчина зарезал сожительницу и вызвал полицию

Женщину госпитализировали, конфликт произошел во время распития алкоголя.

В Казани на улице Декабристов сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который ударил ножом свою гражданскую жену. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе опроса подозреваемый пояснил, что они вместе с потерпевшей с раннего утра употребляли алкогольные напитки. В ходе застолья произошел словесный конфликт, после которого мужчина избил сожительницу, а затем нанес ей удар кухонным ножом в бок», — говорится в сообщении.

В полицию обратился сам нападавший, на место происшествия прибыли росгвардейцы. Мужчина был задержан, а потерпевшая госпитализирована.

Известно также, что 40-летний мужчина уже был ранее судим за аналогичные преступления. 

КВ
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