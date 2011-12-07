В Набережных Челнах от коронавируса скончался известный адвокат Руслан Шайхутдинов

В реанимации БСМП Набережных Челнов скончался известный в городе адвокат Руслан Шайхутдинов. Мужчине было 37 лет. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Коллеги юриста рассказали, что полгода назад он всерьез занялся своим здоровьем и специально сильно похудел. В сентябре мужчина заболел COVID-19 и проходил лечение в одном из ковидных госпиталей Автограда. После того, как его состояние резко ухудшилось, Шайхутдинова перевели в реанимацию. Медики боролись за его жизнь, но спасти юриста не удалось. Ему было всего 37 лет.

Мама Шайхутдинова также находится в тяжелом состоянии в челнинской больнице. Родственники о смерти сына ей пока не сообщили.

Руслан Шайхутдинов работал следователем в следственном отделе Челнов, а потом решил заняться адвокатской практикой и открыл свой офис.

Похоронили адвоката в деревне – на родине родителей.