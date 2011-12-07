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В Казани школьный автобус столкнулся с легковушкой

Пострадали три человека.

В Казани в ДТП со школьным автобусом пострадали три человека, сообщают очевидцы.

По информации свидетелей аварии, школьный автобус столкнулся с «Тойотой» Утром 28 ноября на ул. Привокзальная, 20. От удара иномарку развернуло поперек обочины, а автобус отбросило на обочину.

Детей в автобусе не было, а в легковушке находилась 8-летняя девочка. У нее диагностирован ушиб ноги. Также пострадали водитель иномарки и пассажирка автобуса. Медики оказали всем помощь на месте и отпустили домой. 

КВ
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