В Казани школьный автобус столкнулся с легковушкой

В Казани в ДТП со школьным автобусом пострадали три человека, сообщают очевидцы.

По информации свидетелей аварии, школьный автобус столкнулся с «Тойотой» Утром 28 ноября на ул. Привокзальная, 20. От удара иномарку развернуло поперек обочины, а автобус отбросило на обочину.

Детей в автобусе не было, а в легковушке находилась 8-летняя девочка. У нее диагностирован ушиб ноги. Также пострадали водитель иномарки и пассажирка автобуса. Медики оказали всем помощь на месте и отпустили домой.