Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане на трассе внедорожник влетел под автовоз из-за лопнувшего колеса

Водитель внедорожника получила черепно-мозговую травму и перелом бедра.

В Татарстане на трассе внедорожник попал под колеса автовоза из-за лопнувшего по дороге колеса, сообщает ИА «Татар-информ».

ДТП произошло на трассе Елабуга — Ижевск. «Фольксвагеном» управляла девушка, которая рассказала, что у авто лопнуло колесо и его выкинуло на «встречку» под фуру.

Девушка оказалась зажата в машине, на помощь ей прибыли сотрудники ЗПСО № 6. Пострадавшую передали медикам «скорой», которые диагностировали ей черепно-мозговую травму и перелом бедра.

КВ
Лента новостей