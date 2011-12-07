В Татарстане на трассе внедорожник влетел под автовоз из-за лопнувшего колеса

В Татарстане на трассе внедорожник попал под колеса автовоза из-за лопнувшего по дороге колеса, сообщает ИА «Татар-информ».

ДТП произошло на трассе Елабуга — Ижевск. «Фольксвагеном» управляла девушка, которая рассказала, что у авто лопнуло колесо и его выкинуло на «встречку» под фуру.

Девушка оказалась зажата в машине, на помощь ей прибыли сотрудники ЗПСО № 6. Пострадавшую передали медикам «скорой», которые диагностировали ей черепно-мозговую травму и перелом бедра.