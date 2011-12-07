Под Ульяновском в ДТП с автобусом пострадали пять детей

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Пол Ульяновском после аварии с автобусом госпитализированы пять детей и один взрослый. Сообщило ИА «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Автобус ФК «Нефтяник» съехал в кювет утром 29 февраля.
«Изначально были госпитализированы трое детей. Позже, после обследования, было принято решение госпитализировать еще двоих: у одного из них травма головы, у второго — травма носа. Также госпитализирована сопровождавшая их женщина», — рассказал собеседник агентства.
У двоих ранее госпитализированных детей диагностировали порезы стеклом, одному — оторвало кисть руки, в данный момент его оперируют.
Прокуратура региона совместно с СУ СКР проводит проверку. По поручению губернатора создан оперативный штаб для выяснения всех обстоятельств аварии. В том числе, комиссия проверит соблюдение правил перевозки детей.
Предварительная причина ДТП — водитель не справился с управлением и съехал в кювет.