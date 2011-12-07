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В центре Казани загорелось здание Иоанно-Предтеченского монастыря

Очевидцы запечатлели дым, валящий из окна монастыря.

В Казани в подсобном помещении Иоанно-Предтеченского мужского монастыря произошел пожар. Валящий из окна дым очевидцы засняли на камеру.

На кадрах видно, как в окно забираются пожарные.

«Сообщение о возгорании поступило по номеру «112» в 10.53 29 февраля», — отметили в пресс-службе МЧС.

На месте пожарные установили, что происходит горение в одном из подсобных помещений на втором этаже. В 11.22 возгорание на площади 2 кв. м. было ликвидировано.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

КВ
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