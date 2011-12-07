В Татарстане иностранца осудили за повторное управление авто в нетрезвом виде и попытку подкупа автоинспектора

В Зеленодольске 37-летнего иностранца осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде и попытку подкупа автоинспектора, сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснилось в суде, утром 5 сентября 2020 года нетрезвый мужчина за рулем автомобиля «Ниссан» ехал по трассе и в районе деревни Ореховка был задержан сотрудниками полиции.

При проверке документов выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за вождение машины в пьяном виде. Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил полицейскому взятку 8300 рублей, но тот отказался.

Суд лишил водителя прав на 2,5 года и обязал выплатить штраф в размере 60 тыс. рублей.