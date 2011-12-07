Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В центре Казани эвакуировали гостей отеля NEO Kazan Palace by Tasigo из-за пожара в подвале

Постояльцев отеля оперативно выдали на улицу, никто не пострадал.

Ночью в 2:59 на номер пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании подвала отеля в центре Казани NEO Kazan Palace by Tasigо. Пожар был потушен в 3:15.

Сообщается, что посетители отеля вышли из здания ещё до приезда экстренной службы. Всего из отеля вышло 138 человек, никто из них не пострадал.

На месте было установлено, что в подвале произошло возгорание обшивки бойлера. Площади пожара составила 3 кв. метра. Причины возгорания устанавливаются.

 

КВ
Лента новостей