В центре Казани эвакуировали гостей отеля NEO Kazan Palace by Tasigo из-за пожара в подвале

Ночью в 2:59 на номер пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании подвала отеля в центре Казани NEO Kazan Palace by Tasigо. Пожар был потушен в 3:15.

Сообщается, что посетители отеля вышли из здания ещё до приезда экстренной службы. Всего из отеля вышло 138 человек, никто из них не пострадал.

На месте было установлено, что в подвале произошло возгорание обшивки бойлера. Площади пожара составила 3 кв. метра. Причины возгорания устанавливаются.