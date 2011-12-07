С банковской карты жителя РТ неизвестные сняли почти 100 тысяч рублей

В ОП поселения Новотроицкого Тукаевского р-на РТ обратился за помощью 51-летний местный житель. Гражданин сообщил, что является жертвой мошенников.

Как рассказала пресс-служба МВД по РТ, татарстанцу на сотовый телефон позвонили неизвестные, представившиеся работниками банка. Злоумышленники сообщили, что с пластиковой карты мужчины некто попытался снять все имеющиеся денежные средства. Для того, чтобы обезопасить личный счет от хищения, жертва предоставила мошенникам свои персональные данные. Почти тотчас же с карты было списано примерно 100 тысяч рублей.

Мужчина незамедлительно обратился в правоохранительные органы. Полицейским удалось выяснить, что номер злоумышленников зарегистрирован в Москве. В данный момент обсуждается возможность возбуждения уголовного дела.



