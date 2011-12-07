В Татарстане женщина отказывалась кормить, одевать и лечить своего грудного ребенка

В Татарстане перед судом предстала 34-летняя жительница Агрызского района за то, что отказывалась заниматься воспитанием и уходом за своим грудным ребенком, сообщает Прокуратура Татарстана.

Правоохранители выяснили, что с декабря прошло года женщина жестоко обращалась со своим ребенком, не ходила на прием к врачу-педиатру. Оказалось, она не хотела покупать ему необходимые лекарства, даже питание и одежду. Выяснилось, что младенец проживал в жутких антисанитарных условиях, что в итоге подорвало его здоровье.

Но и это оказалось не все. Во время беременности, а затем и в присутствии малолетнего, женщина употребляла алкогольные напитки.

28 апреля ребенка из семьи изъяли и отправили в медицинское учреждение.

Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ сроком на 250 часов.