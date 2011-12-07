В Татарстане женщина отказывалась кормить, одевать и лечить своего грудного ребенка

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Татарстане перед судом предстала 34-летняя жительница Агрызского района за то, что отказывалась заниматься воспитанием и уходом за своим грудным ребенком, сообщает Прокуратура Татарстана.
Правоохранители выяснили, что с декабря прошло года женщина жестоко обращалась со своим ребенком, не ходила на прием к врачу-педиатру. Оказалось, она не хотела покупать ему необходимые лекарства, даже питание и одежду. Выяснилось, что младенец проживал в жутких антисанитарных условиях, что в итоге подорвало его здоровье.
Но и это оказалось не все. Во время беременности, а затем и в присутствии малолетнего, женщина употребляла алкогольные напитки.
28 апреля ребенка из семьи изъяли и отправили в медицинское учреждение.
Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ сроком на 250 часов.