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В Ютазинском районе Татарстана устраняют последствия разлива нефти на грунт

Сейчас спасатели засыпали чистый чернозем на месте прорыва.

В Ютазинском районе Татарстана спасатели устраняют последствия разлива нефти на грунт. Здесь прорвало нефтепровод возле села Екатериновка, сообщает «Ютазинская новь».

На данный момент прорыв устранен. Площадь загрязнения составила одну сотую гектара. Рядом протекающей реке Дымке последствия разлива нефти сейчас не угрожают.

Сейчас спасатели засыпали чистый чернозем на месте прорыва. Вскоре башкирские нефтяники будут проводить полную рекультивацию участка.

КВ
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