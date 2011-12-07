Две женщины пытались похитить ребенка в казанском ТЦ

В казанском торговом центре «Тандем» две незнакомки попытались похитить ребенка. Такую историю в соцсетях рассказала мать мальчика Ирина Королева.

По словам женщины, она и ее сын сидели на скамейке, когда к ним подошла незнакомая пожилая женщина и завела разговор. Пока одна злоумышленница отвлекала мать, вторая пыталась увести ребенка.

«Эта дамочка не отпускала ребенка, даже когда я подбежала. На мой вопрос почему она трогает моего ребенка, она ответила, что все нормально и не отпустила руку. Я выхватила ребенка и ушла. Бабушка сделала вид, что ничего не заметила», — рассказала мать ребенка в соцсетях.

Женщина написала заявление в правоохранительные органы. "Это уже не первый случай кражи ребенка именно в ТЦ", - добавила Ирина Королева.



