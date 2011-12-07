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В Казани на перекрестке столкнулись три автомобиля такси

Один из водителей такси не соблюдал дистанцию между авто.

В Казани на перекрестке улиц Достоевского и Зинина столкнулись три автомобиля такси, сообщили в ГИБДД по РТ.

Столкнулись «Киа Рио» и две «Лады» по вине водителя корейского авто — он не соблюдал дистанцию между транспортными средствами. 

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