В Казани на перекрестке столкнулись три автомобиля такси

В Казани на перекрестке улиц Достоевского и Зинина столкнулись три автомобиля такси, сообщили в ГИБДД по РТ.

Столкнулись «Киа Рио» и две «Лады» по вине водителя корейского авто — он не соблюдал дистанцию между транспортными средствами.