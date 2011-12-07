В Высокогороском районе произошел пожар близ ангара с селитрой

Минувшей ночью в Красносельском поселении Высокогорского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Прибывшие на место событий сотрудники МЧС узнали от охранника, что в ангаре, где предположительно случилось возгорание, находится 500 тонн аммиачной селитры. Впрочем, в ходе разведки ими было установлено, что горит бытовка возле ангара и риск перекидывания огня на соседние помещения отсутствовал.

Около половины пятого утра пожар был побежден, обошлось без пострадавших. Специалисты устанавливают причину возгорания.