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В Высокогороском районе произошел пожар близ ангара с селитрой

В ангаре, рядом с которым произошло возгорание, находилось 500 тонн аммиачной селитры.

Минувшей ночью в Красносельском поселении Высокогорского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Прибывшие на место событий сотрудники МЧС узнали от охранника, что в ангаре, где предположительно случилось возгорание, находится 500 тонн аммиачной селитры. Впрочем, в ходе разведки ими было установлено, что горит бытовка возле ангара и риск перекидывания огня на соседние помещения отсутствовал.

Около половины пятого утра пожар был побежден, обошлось без пострадавших. Специалисты устанавливают причину возгорания.

КВ
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