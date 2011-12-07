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Этой ночью на Чистопольской «Приора» выехала на встречку и столкнулась с иномаркой, есть пострадавшие

Погибших в результате ДТП нет.

Этой ночью в Казани из-за столкновения двух легковушек пострадали три человека. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По сообщению МВД по РТ, ДТП произошло сегодня в три часа ночи на улице Чистопольской. Управляющий LADA Priora, нарушив правила ПДД, выехал на встречную полосу движения и врезался в иномарку.

В результате аварии пострадали три человека – два пассажира столкнувшихся машин и сам водитель отечественного авто. Погибших в результате ДТП нет.

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