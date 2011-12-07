На Тукаевской в Казани сгорел автобус

Сегодня в центре Казани во время движения загорелся автобус. Фото и видео инцидента разлетелось по группам социальных сетей.

Известно, что возгорание произошло на пересечении улиц Ахтямова и Тукая в первом часу дня. На тот момент внутри автобуса 68 маршрута находились люди. К счастью, все пассажиры вовремя успели покинуть салон транспорта, никто не пострадал.

Сообщается, что сперва начала гореть кабина водителя, а потом огонь охватил всю площадь автобуса.

Прибывшие пожарные смогли потушить огонь за несколько минут.