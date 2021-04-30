«Жители посёлка в шоке»: в казанском Осиново собаки покусали ребёнка, он в реанимации

В поселке Осиново бродячие собаки напали на 11-летнего мальчика. Инцидент случился 29 апреля.

Когда ребёнка отбили у собак прохожие, он был практически без одежды — ее разорвали собаки, и черный от крови. Мальчика доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, позже он впал в кому. Как рассказали местные жители, по словам врачей, счет шёл на минуты: ребенок не мог самостоятельно дышать, оказался поврежден мозг, почки и другие органы. По данному факту Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

Сегодня, 30 апреля, стало известно, что мальчик пришел в сознание, начал самостоятельно дышать, но все еще находится в реанимации в тяжелейшем состоянии.

По версии следствия, это ЧП произошло из-за того, что представители исполкома Осиновского сельского поселения, Главного управления ветеринарии РТ и др. не озаботились отловом безнадзорных животных.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, расследование продолжается.

Жители поселка призывают к ответственности местных хозяев собак, которые допускают их самовыгул. Говорят, что в поселке неспокойно и взрослые не могут свободно пройти по улице, не говоря уже о детях. В стаи также сбиваются здесь и чипированые собаки. Грязные, лохматые и голодные, они скитаются по улицам. По словам местных жителей, напала на ребёнка вовсе не бесхозная собака, она, как говорят жители посёлка, выбежала со двора по улице Берёзовая. Как рассказали правоохранителям парни, отогнавшие животных, мальчик бросился на пустырь, но свора догнала его и стащила в овраг, где растерзала.

Как рассказала местная жительница Галина, пострадал мальчик по имени Олег — ребёнок Галины учится с ним в одном лицее. А произошло ЧП на пустыре, который поселковые жители называют «Поле чудес», там обычно проводят время дети, играя в футбол.

«Жители посёлка в шоке. Переживая за сохранность детей, мы организовали дежурство — те, у кого есть возможность, встречают и провожают ребят до школы и по домам», — сказала жительница Осиново.

Но сами дети отказываются идти в школу: кто-то переживает за близкого друга, кто-то боится стать новой жертвой бездомных животных. Учителя призывают не нарушать учебный процесс, но родители решили — дети дороже.

В местном детском саду появилось объявление о том, что тендер на отлов, стерилизацию и вакцинацию беспризорных животных в Зеленодольском районе выиграл Благотворительный фонд «Кот и пес». Заявки принимаются по телефону: 8 (84371) 4 — 84 — 77. Телефон приюта для животных: 8-905-02-62-828.

Тем временем в поселке администрация принимает свои «меры». Родителям перед выходными раздали заявление, в котором указано, что с 1 по 10 мая они несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей. Многие подписывать его отказались.