В Казани по вине водителя «Тойоты» под колесами оказался мужчина на велосипеде

За минувшие сутки, 29 апреля, в Казани правоохранители зарегистрировали 179 ДТП, из них одно происшествие с пострадавшим – наезд на велосипедиста. В результате ДТП велосипедист был травмирован, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Произошло ДТП в 10 часов утра на перекрестке улиц Ямашева и Сибирский тракт. 49-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота» перед поворотом направо заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на дороге и сбила 34-летнего велосипедиста, который ехал справа от машины в прямом направлении.

Всего за сутки в столице за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 456 водителей и 51 пешехода, одного водителя задержали с признаками опьянения.