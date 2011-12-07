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В Казани нашли стреляющего в таксиста подростка, отказавшегося оплатить поездку. Об этом пишет ИА «Татар-информ».
По информации источника агентства, инцидент произошел накануне в Дербышках, когда водитель такси довез троих молодых людей до улицы Лушникова. Затем между ними произошел конфликт. На требование мужчины оплатить поездку один из пассажиров, достал пневматический пистолет и выстрелил в таксиста.
После водитель погнался за подростками, снимая все происходящее на камеру телефона. Догнав их, другой подросток выстрелил еще два раза в машину водителя. Установлено, что одному их из них 15 лет.