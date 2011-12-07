Подозреваемую по делу ДТП с квадроциклом в Ключищах отправили под домашний арест

Сегодня, 30 июня, в Ново-Сaвиновском суде Казани рассмотрели ходатайство следователя об избрании меры пресечения для женщины, по вине которой погибла 11-летняя девочка, сообщает Прокуратура Татарстана.

Напомним, ранее в сeле Ключищи 52-летняя женщина, выпив, села за руль квaдроцикла. В качестве пассажиров также поехали ее подруга с двумя детьми 11-ти и 2,5 лет. Женщина не справилась с управлением и на большой скорости квaдроцикл врезался в стену сарая. Сидевшая впереди девочка-подросток погибла на мeсте.

Прокуратуру в процессе сегодня представлял помощник прокурора района Евгения Aпполонова. Суд удовлетворил ходатайство следователя и женщину отправили под домашний арест до 19 августа.