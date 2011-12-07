Татарстанские таможенники нашли кокаин в посылке, пришедшей казанцу из Испании

В международной почтовой посылке из Испании, которая предназначалась 37-летнему казанцу, таможенники обнаружили порошок, который оказался кокаином, сообщает пресс-служба ведомства.

Экспертиза показала, что вес его составил 100,2 грамма. Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере»,

Незаконное перемещение через границу России (таможенную границу ЕАЭС) наркотических средств может быть квалифицировано как преступление, за которое грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей, либо в размере дохода осужденного за период до пяти лет.