В Казани под колеса авто попала девушка на электросамокате

В Казани за сутки, 29 июня, произошло 192 дорожно-транспортных происшествия, из них три с пострадавшими, сообщает Госавтоинспекция Казани.

ДТП произошло в пять часов вечера напротив дома № 9 по Сибирскому тракту. 33-летний водитель автомобиля «Мазда» при повороте направо не уступил дорогу и совершил наезд на 19-летнюю девушку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу на электросамокате. В результате происшествия девушка получила травмы, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Всего за день в городе за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 828 водителей и 116 пешеходов, пять водителей были задержаны с признаками опьянения.