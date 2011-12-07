Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

У трехлетнего ребенка, упавшего в люк, тяжелая травма головы

Мальчик находится в реанимации ДРКБ.

Трехлетний мальчик, который упал в открытый канализационный люк в Казани, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в ДРКБ.

Во время падения он получил черепно-мозговую травму, уточнили в больнице.

Ребенок упал в люк на улице Чуйкова вчера, 29 июля, вечером. Случилось это на глазах у отца мальчика. Крышка люка, на который наступил ребенок, оказалась незакрытой, Мальчика из люка вытащил папа с очевидцем происшествия. Следственный Комитет после случившегося завел уголовное дело.

КВ
Лента новостей