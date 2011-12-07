У трехлетнего ребенка, упавшего в люк, тяжелая травма головы

Трехлетний мальчик, который упал в открытый канализационный люк в Казани, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в ДРКБ.

Во время падения он получил черепно-мозговую травму, уточнили в больнице.

Ребенок упал в люк на улице Чуйкова вчера, 29 июля, вечером. Случилось это на глазах у отца мальчика. Крышка люка, на который наступил ребенок, оказалась незакрытой, Мальчика из люка вытащил папа с очевидцем происшествия. Следственный Комитет после случившегося завел уголовное дело.