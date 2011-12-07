В Альметьевске из-за пожара в сауне из гостиницы эвакуировали детскую команду по триатлону

В Альметьевске загорелась пятиэтажная гостиница на улице Шевченко. Сообщение о пожаре поступило в 11.50. Помимо взрослых в здании находилась детская команда по триатлону, которая приехала в город на соревнования.

К моменту прибытия пожарных был обнаружен очаг пожара и задымления в сауне на цокольном этаже. Со второго и третьего этажа здания провели срочную эвакуацию 65 человек, из них 35 человек оказались дети.

К 12:30 пожар площадью 18 кв. м. был ликвидирован. Пострадавших нет. Здание сейчас сильно задымлено, для его устранения был привлечен дымосос.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в казанском ТЦ «Имера» произошло задымление здания. Дым был вызван пригоревшей в ресторане пищей.