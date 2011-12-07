В Казани задержан мужчину, который стрелял в парня и девушку на остановке

В Казани полиция задержала мужчину, который стрелял в молодую пару на остановке «10-й микрорайон», сообщили в пресс-службе УМВД по Казани.

Ранее очевидцы опубликовали в социальных сетях сообщение о том, что мужчина поссорился с парнем и девушкой в кафе, а после того, как пара ушла, он догнал их на остановке.

Пострадавших увезли на «скорой», а 36-летнего стрелявшего полицейские задержали в кафе на Завойского. Оружия при нем не нашли. По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического оружия.

В полиции выясняют обстоятельства случившегося.