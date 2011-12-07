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Казанец из самодельного пистолета расстрелял скандалившего посетителя бара

Подозреваемый отказался признавать свою причастность к убийству.

Ночью в поселке Октябрьский в Зеленодольском районе нашли тело 46-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями. Следственный комитет России по РТ возбудил по факту уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемый был задержан сразу, сообщает СКР. Им оказался 40-летний житель города Казани.

По версии следствия, между ними произошел конфликт в баре. Подозреваемый приехал туда к знакомым сотрудницам заведения, в то время как там разгорелся скандал — потерпевший стал пререкаться с работницей бара. Между мужчинами вспыхнула потасовка, и один несколько раз выстрелил в другого из самодельного пистолета, который был при нем. 

Подозреваемый отказался признавать свою причастность к убийству. В ближайшее время следствие обратится в суд, чтобы выбрать ему меру пресечения. идет следствие. 


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