Казанец из самодельного пистолета расстрелял скандалившего посетителя бара

Ночью в поселке Октябрьский в Зеленодольском районе нашли тело 46-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями. Следственный комитет России по РТ возбудил по факту уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемый был задержан сразу, сообщает СКР. Им оказался 40-летний житель города Казани.

По версии следствия, между ними произошел конфликт в баре. Подозреваемый приехал туда к знакомым сотрудницам заведения, в то время как там разгорелся скандал — потерпевший стал пререкаться с работницей бара. Между мужчинами вспыхнула потасовка, и один несколько раз выстрелил в другого из самодельного пистолета, который был при нем.

Подозреваемый отказался признавать свою причастность к убийству. В ближайшее время следствие обратится в суд, чтобы выбрать ему меру пресечения. идет следствие.



