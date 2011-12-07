В Татарстане подозревают в получении взятки бывшего зама военкома Бугульмы

В Татарстане подозревают в получении взятки 60-летнего бывшего заместителя военкома Бугульмы, а также его 64-летнюю знакомую, выступившую посредником при передачи взятки. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, весной прошлого года местная жительница обратилась к подозреваемой с просьбой помочь двум сыновьям «откосить» от армии. Женщина согласилась посодейстовать в решении вопроса, получив взамен 330 тыс. рублей. Из них 320 тысяч достались заместителю военкома Бугульмы, а 10 тысяч стали платой за посреднические услуги.

В результате оба парня получили военные билеты. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.