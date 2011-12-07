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В Татарстане подозревают в получении взятки бывшего зама военкома Бугульмы

По версии следствия, мужчина помогал парням «откосить» от армии.

В Татарстане подозревают в получении взятки 60-летнего бывшего заместителя военкома Бугульмы, а также его 64-летнюю знакомую, выступившую посредником при передачи взятки. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий. 

По версии следствия, весной прошлого года местная жительница обратилась к подозреваемой с просьбой помочь двум сыновьям «откосить» от армии. Женщина согласилась посодейстовать в решении вопроса, получив взамен 330 тыс. рублей. Из них 320 тысяч достались заместителю военкома Бугульмы, а 10 тысяч стали платой за посреднические услуги. 

В результате оба парня получили военные билеты. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

КВ
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