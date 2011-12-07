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Житель Казани стал жертвой мошенников, защищая свои сбережения

Мужчина перевел злоумышленникам 500 тысяч рублей.

Заявление от пострадавшего поступило в полицию 24 сентября, сообщает УМВД РФ по Казани. Мужчина рассказал полицейским, что ему позвонил человек, представившийся сотрудником банка. При этом мошенник сообщил для убедительности ряд деталей о состоянии счета своей жертвы.

Злоумышленник рассказал пострадавшему, что, якобы, у того попытались снять средства посредством онлайн-банка. Для того, чтобы защитить свои средства, мужчине предложили перевести их на специальный счет.

Потерпевший снял со своего счета все деньги — 500 тысяч рублей, чтобы перевести их злоумышленникам. Только позвонив на горячую линию банка, мужчина узнал, что стал жертвой обмана.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

КВ
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