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Полицейские задержали мужчину, который из мести поджог бытовку со своим собутыльником

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге бытовки, в которой находился его 42-летний товарищ. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ. 

На территории приюта для собак в Рыбно-Слободском районе двое мужчин распивали спиртные напитки. После чего у них возник конфликт на фоне личной неприязни подозреваемого к потерпевшему. В итоге, 36-летний мужчина поджог бытовку, в которой находился его собутыльник. Он получил ожоги рук. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о пожаре в несанкционированном приюте для собак.

КВ
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