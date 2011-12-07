Полицейские задержали мужчину, который из мести поджог бытовку со своим собутыльником

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге бытовки, в которой находился его 42-летний товарищ. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

На территории приюта для собак в Рыбно-Слободском районе двое мужчин распивали спиртные напитки. После чего у них возник конфликт на фоне личной неприязни подозреваемого к потерпевшему. В итоге, 36-летний мужчина поджог бытовку, в которой находился его собутыльник. Он получил ожоги рук.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о пожаре в несанкционированном приюте для собак.