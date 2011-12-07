В РТ на паромной переправе столкнулись «Камаз» и «Ауди», обе машины упали в воду

В Татарстане в результате столкновения на паромной переправе грузовика «Камаз» и «Ауди» оба автомобиля упали в воду. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Авария произошла в Верхнеуслонском районе на дебаркадере паромной переправы «Услон-Аракчино».

По предварительным данным, в легковушке были два пассажира, из воды им выбраться не удалось. Спасся лишь водитель большегруза.

На месте происшествия работает прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров, спасатели и водолазы Обстоятельства происшествия выясняются.