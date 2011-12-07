Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Авиастроительном районе Казани большегруз не проехал под мостом

Груз разбросало по дороге.

В Казани большегруз не проехал под мостом.

Образовалась пробка, машины объезжают место ДТП через трамвайные рельсы. Информации о пострадавших пока нет, передаёт корреспондент «Казанских ведомостей».

КВ
Лента новостей