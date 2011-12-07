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«Игорек, давай спускайся»: казанские спасатели более 5 часов уговаривают мужчину слезть с дерева

Инцидент произошел во дворе дома по улице Амирхана, 38.

Казанские сотрудники МЧС уже более 5 часов уговаривают мужчину слезть с дерева, высотой с девятиэтажный дом.  Видео с инцидентом опубликовало «Реальное время».

На видеозаписи слышно, как спасатели во дворе дома по улице Амирхана, 38 уговаривают мужчину спуститься с дерева, приставив к его стволу лестничную стремянку.  «Игорек, давай спускайся. Ты же адекватный человек. Мы уже 5 часов с тобой разговариваем» - говорит один из сотрудников МЧС по РТ.

Как выяснилось, казанец взобрался на высокое дерево еще около часа ночи. Уже тогда на место съехались пожарные, медики и спасатели. Однако спускаться добровольно он пока не захотел. Стащить его принудительно увы нельзя – это может привести к угрозе жизни молодого мужчины.  По какой причине он решил это сделать пока тоже неизвестно.

КВ
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