Казанец без прав решил поиграть в «шашки» на дороге и устроил ДТП с пострадавшими

В Казани за три дня произошло 366 ДТП, 21 человек получил различные травмы, сообщает Госавтоинспекция Казани.

29 мая отличился 28-летний водитель «ВАЗа». На улице Беломорская он решил поиграть в «шашки», закончилось все аварией с пострадавшими.

Как выяснилось, мужчина управлял автомобилем не имея водительских прав. На небезопасной скорости он стал маневрировать, перестраиваться в плотном потоке, создавая угрозу для других автомобилистов. В итоге он не справился с управлением и протаранил опору линии электропередач.

В результате ДТП сам водитель получил сочетанные травмы и был госпитализирован в больницу, три пассажира также были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.