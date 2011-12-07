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Казанец без прав решил поиграть в «шашки» на дороге и устроил ДТП с пострадавшими

Мужчина стал маневрировать в плотном потоке и потерял управление над автомобилем.

В Казани за три дня произошло 366 ДТП, 21 человек получил различные травмы, сообщает Госавтоинспекция Казани.

29 мая отличился 28-летний водитель «ВАЗа». На улице Беломорская он решил поиграть в «шашки», закончилось все аварией с пострадавшими.

Как выяснилось, мужчина управлял автомобилем не имея водительских прав. На небезопасной скорости он стал маневрировать, перестраиваться в плотном потоке, создавая угрозу для других автомобилистов. В итоге он не справился с управлением и протаранил опору линии электропередач.

В результате ДТП сам водитель получил сочетанные травмы и был госпитализирован в больницу, три пассажира также были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

КВ
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