Казанца задержали по подозрению в серии краж из киосков по продаже воды

В Казани 27 мая сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Горки» задержали 20-летнего парня, который подозревается в кражах из киосков по продаже воды, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

В конце марта в полицию поступило сообщение о том, что ночью на ул. Баки Урманче кто-то проник в киоск и украл деньги, а также оборудование. Ущерб составил около 28 тыс. рублей. 11 мая индивидуальный предприниматель опять сообщил, что ночью снова взломали дверь и похитил 890 рублей.

Полицейские провели ряд оперативных мероприятий и установили личность подозреваемого. Когда молодого человека задержали дома, он рассказал, что подобным образом совершил кражу и на Оренбургском тракте. Здесь ущерб предпринимателю составил 9400 рублей.

Расследование уголовных дел было соединено в одно производство.