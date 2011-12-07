Мошенники попытались обмануть казанскую пенсионерку на 120 тыс.: женщина заявила в полицию

В Казани 26 мая в отдел полиции «Танкодром» обратилась 59-летняя женщина, которая рассказала, что мошенники едва не похитили у нее 120 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

В три часа дня жительнице Казани позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что злоумышленники из Владивостока пытаются похитить деньги с ее карты. Далее с женщиной продолжила разговор девушка, якобы другой сотрудник банка. Она заявила, что злоумышленники оформили на имя заявительницы кредит, и если она не оформит такой же, то будет обязана выплачивать чужой долг. Женщина поверила и оформила заявку, после чего получила кредит. Потом девушка стала давать указание, что надо подойти к банкомату и перевести деньги на продиктованный счет. Сначала женщина согласилась, но, взглянув на номера звонивших, засомневалась, что общается с сотрудниками банка. Вместо банкомата она отправилась в отделении полиции, где ей подтвердили, что это и были мошенники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».