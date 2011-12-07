В Казани водитель «Рено» получил травмы по вине пьяного водителя «Шкоды»

ДТП произошло 30 мая в 00.25. 40-летний водитель автомобиля «Шкода» ехал по Федеральной трассе М-7 «Волга» со стороны ул. Полевая п. Озерный в сторону п. Новониколаевский, авария произошла на 798 км, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную дистанцию и протаранил автомобиль «Рено», который ехал двигался в попутном направлении спереди. Водитель «Рено» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.

Всего за три дня на казанских дорогах правоохранители задержали 36 автомобилистов с признаками алкогольного опьянения.