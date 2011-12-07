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В Чистополе задержали женщину, которая во время собеседования украла телефон

С заявлением в полицию обратилась сотрудница местного кафе.

В Чистополе задержали женщину, которая во время собеседования украла телефон. Об этом рассказала пресс-служба МВД по РТ.

О краже в полицию с заявлением обратилась сотрудница местного кафе. Она сообщила, что во время рабочего дня у нее пропал мобильный телефон. Тогда полиция Чистополя опросила персонал и выявила, что к пропаже может быть причастна женщина, которая в тот день приходила устраиваться на работу.

Так, в результате следствия жительницу города нашли по «горячим следам», после чего та признала свою вину. Теперь в отношении 39-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. 

КВ
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