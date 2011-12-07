В казанском кафе один посетитель выстрелил в лицо другому из пистолета

В одном из казанских кафе по улице Амирхана один посетитель выстрелил из травматического пистолета в лицо другому, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ночью мужчина со своей супругой отдыхал в кафе. В один момент между ним и другим посетителем возник конфликт. Тогда второй вытащил травматический пистолет, выстрелил в лицо своему оппоненту и скрылся.

Пострадавший смог выйти на улицу и вызвать скорую помощь. Мужчину забрали в больницу, а на следующее утро он был уже выписан. После инцидента пострадавший написали заявление в полицию.

«По факту произошедшего проводится проверка. Полицейские разыскивают нападавшего», — отметили в пресс-службе ведомства.