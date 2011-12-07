13-летний подросток из Челнов получил от прохожего ножом в живот

13-летний подросток из Челнов получил в ответ от прохожего ножом в живот за его удар по лицу. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, инцидент произошел вечером в субботу в 17-м комплексе Набережных Челнов. Мальчик проводил время в компании знакомых и попросил у прохожего закурить. За отказ подросток ударил мужчину по лицу и попытался пнуть в спину. В ответ тот ударил подростка ножом в живот.

Сейчас мальчик находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.