Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Против казанца, подстрелившего пару на остановке, возбудили уголовное дело

Пока 36-летний мужчина находится под подпиской о невыезде.

Против казанца, подстрелившего пару на остановке, возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, пока 36-летний мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Инцидент произошёл в минувшую субботу вечером после конфликта в кафе. Мужчина догнал ушедшую оттуда пару на остановке и выстрелил из травматического оружия. Девушку доставили в РКБ с раной лица и сломанным носом, парню оказали помощь на месте.

КВ
Лента новостей