Против казанца, подстрелившего пару на остановке, возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, пока 36-летний мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Инцидент произошёл в минувшую субботу вечером после конфликта в кафе. Мужчина догнал ушедшую оттуда пару на остановке и выстрелил из травматического оружия. Девушку доставили в РКБ с раной лица и сломанным носом, парню оказали помощь на месте.