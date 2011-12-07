В Казани ищут очевидцев двух ДТП

В минувшую субботу в Казани произошло два наезда на пешеходов, причем в обоих случаях водители скрылись, сообщает городская Госавтоинспеция.

Первый случился около 11 часов утра рядом с домом № 5 на улице Белинского. Пешеход — мужчина 44 лет — в результате аварии получил перелом руки и ушибы. Марка машины не была установлена.

Второе ДТП произошло около пяти часов вечера у дома № 23 на улице Курской. Водитель «Тойоты Камри» сбил пешехода, когда тот переходил дорогу по «зебре». К счастью, пострадавший — 54-летний мужчина — отделался ушибами.

Возможных свидетелей происшествий просят сообщить подробности случившегося по телефонам (843) 5-333-819, 5-333-848.