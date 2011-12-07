В Татарстане женщина избила сына в подъезде за спрятанный планшет

В Татарстане следователи начали процедуру изъятия ребенка у женщины, которая избила своего 5-летнего сына в подъезде за спрятанный планшет, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Запись с камер видеонаблюдения в подъезде появилась в социальных сетях на днях. На кадрах видно, как в одном из подъездов в Казани женщина избивает маленького мальчика.

По факту произошедшего прокуратура РТ провела проверку, в ходе которой выяснилось, что причиной агрессивного поведения женщины стал планшет: гаджет принадлежал сожителю женщины, а мальчик его спрятал в подъезде.

В результате избиения ребенок оказался в РКБ. За его состоянием следят врачи.

Следственный комитет организовал расследование по уголовному делу по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».