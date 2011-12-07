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В подвале дома на Меридианной в Казани произошло задымление

Пожарных вызвали очевидцы.

В Казани в подвале одного из жилых домов на улице Меридианная произошло задымление. Очевидцы вызвали пожарных, но возгорание не подтвердилось. Об этом «Казанским ведомостям» сообщил собственный источник. 

Звонок о задымлении поступил приблизительно в 11 часов вечера. На место прибыло три пожарных автомобиля. В здании была проведена проверка, по итогам которой выяснилось, что вызов оказался ложным.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что в Казани на пожаре погибли два человека.

КВ
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