Индексация по уровню инфляции: как изменится сумма маткапитала в 2022 году

Индексация с учетом реальной инфляции

Госдума России приняла закон, по которому материнский капитал будет индексироваться с учетом не прогнозной, а реальной инфляции. На фоне пандемии и сложной ситуации в мировой экономике инфляция в этом году ожидаемо превысит прогнозируемый уровень.

Размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля, исходя из роста потребительских цен за предыдущий год, и пересчитываться. Точная цифра для 2022 года будет известна позднее.

Сколько маткапитал составляет сейчас?

В 2021 году для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года, маткапитал составляет 483 881 рубль 83 копейки, 155 550 рублей выплачивается при рождении второго ребенка. Доплата за второго ребенка положена, даже если первая часть маткапитала потрачена частично или полностью.

639 431 рубль 83 копейки – для семей, в которых второй ребенок появился с 2020 года, а также третий и последующие дети, если до их появления права на маткапитал не возникало.

Как скоро выдается сертификат?

После появления ребенка сертификат оформляется автоматически, без заявления – чтобы семья могла сразу направлять средства на выбранные цели.

На выдачу маткапитала отводится не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение заявления о распоряжении средствами – не более 10 рабочих дней.

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Можно ли получить маткапитал деньгами?

Обналичивать материнский капитал законодательно запрещено. В то же время семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов, в которых второй ребенок появился с 2018 года, может оформить ежемесячную выплату из средств маткапитала. Она выплачивается по достижении ребенком трех лет.

На что можно потратить маткапитал?

Важно: средства маткапитала могут быть использованы частично или полностью только по направлениям, предусмотренным законом. Это:

– получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка;

– улучшение жилищных условий, в том числе ипотека;

– получение образования ребенком (детьми);

– формирование накопительной пенсии для матери;

– приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

На погашение потребительского кредита, ремонта жилого помещения покупку автомобиля или другие подобные вещи маткапитал потратить нельзя.