Инесса Швацкая: Если мужчина на вас не женится, значит, он вас не любит

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Об этом и не только в редакции «Казанских ведомостей» рассказала клинический психолог, психотерапевт и сексолог, член экспертного совета Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Федерального Собрания РФ, преподаватель ряда ведущих вузов России, телеведущая Инесса Швацкая.

Свобода в отношениях

- Чего ищут современные молодые россияне в браке?

- Они ищут свободу, как это ни парадоксально. Я, конечно же, пытаюсь эти пары привести к тому, что свобода в любом случае должна быть ограничена рамками. Рамками ваших нравственных, морально-этических, культурных, традиционных ценностей. Не все, честно скажу, разделяют мою точку зрения. У меня на консультации недавно была одна пара. Оба известные и колоритные люди. Видно, что у него есть чувства к ней, а у нее есть чувства к нему. Но они настолько зациклены на своем карьерном росте, что им, в принципе, вообще нечего делать рядом друг с другом.

То есть они хотят, по сути, быть в браке, воспитывать ребенка, но при этом ни один из них не готов жертвовать своей свободой, временем, принципами. А семейные отношения - это прежде всего поле для компромиссов. И если вы не стремитесь прийти к компромиссу в паре, то у вас не получится семьи.

- Желание свободы определенно не ограничивается только карьерным ростом.

- Многие современные россияне также стремятся к сексуальной свободе, особенно в крупных городах. При этом они никак это не обсуждают с будущим партнером. Как же, мол, мы ведь современные люди. А потом кто-то хочет полиамории, иметь множество партнеров, якобы это модно сейчас. И не всегда так считают мужчины. А для человека, который придерживается традиционных нравственных ценностей, это неприемлемо.

- Разве не нужно это обсудить, прежде чем вступать в брак?

- Вы знаете, очень многие приходят к браку неосознанно. А потом обращаются к психологу, потому что хотят сохранить отношения, но каждый из супругов при этом мечтает о свободе. Мы живем во времена, когда любой из нас хочет развиваться. Но ведь это тонкое искусство - развиваться, не затрагивая интересы другого человека.

- Как вы считаете, что должно стать основой для будущей счастливой семьи?

- В основе отношений лежит схожесть ментальностей, моральных принципов, этических установок, картины мира. Я не согласна с тем, что притягиваются противоположности. Такое происходит в конфетно-букетный период, когда кипят страсти, животные инстинкты. Но брак - это не только общая постель, но и общая кухня, и общие решения. Когда люди сходятся на одной территории без схожести ментальностей, становится сложно договориться.

Бесконечный кризис

- Психологи часто говорят о кризисах трех, пяти, семи лет отношений…

- Кризисы в отношениях происходят постоянно, они зависят не от временных промежутков, а от происходящих событий. Одним из них может стать беременность, когда мужчине нужно, прямо скажем, проявить и терпение, и заботу, быть преданным и верным. Женщина в этом состоянии очень уязвима, а мужчине нужно сделать так, чтобы она была уверена в нем. Тогда и она спокойна, и будущему ребенку хорошо.

- Вряд ли проблемы заканчиваются сразу после рождения ребенка...

- Это очередной кризис. Женская природа устроена так, что в этот период основное внимание уделяется малышу. А мужчина хотел бы, чтобы внимание было направлено на него. При этом гормон, способствующий приливу грудного молока, одновременно снижает женское либидо. Именно поэтому на первый год после рождения ребенка приходится наибольшее количество измен. Мужчину редко что-то останавливает, он хочет любви, ласки…

- Видимо, следующий кризис связан с социализацией ребенка?

- Да, новые проблемы начинаются, когда ребенок идет в детский сад, потом в школу… Все это вызывает стресс и ссоры, возникают они относительно воспитания ребенка из-за разницы ментальностей. Он хочет отдать сына на бокс, она - на бальные танцы. Это гораздо более сложный компромисс, чем может показаться, потому он связан напрямую с убеждениями человека. А ведь к этому времени в паре накапливаются обиды, некоторые уже стали глубокими. Тут уже всплывают на поверхность детские травмы. И вот, скажите мне, сколько нужно ума, мудрости, терпения, великодушия, не побоюсь этого слова, чтобы сохранить отношения?

Измены и прощение

- Почему супруги идут на измену?

- У мужчин, как правило, все достаточно просто. Им надоедает однообразие, а причиной измен становятся сексуальные пристрастия. Если мужчина не договаривается об этом со своей избранницей, то высок риск, что он пойдет на сторону. И здесь, я скажу жестко, но не о каждой измене следует сообщать. Если мужчина понимает, что это была просто интрижка, то не надо ранить свою половинку. Я сейчас не призываю вас лгать друг другу, жить во лжи. Но если мы сейчас с вами будем очищать серый цвет от белого и черного, то ни до чего не договоримся. Если у вас глубокие отношения, а брак держится не только на детях и внешних обстоятельствах, то не нужно его рушить. А дети будут более счастливыми, если не увидят ваши скандалы.

- Почему изменяют женщины?

- Здесь все обычно сложнее. Женщина долго привыкает к своему мужчине. Чтобы позволить прикоснуться к себе другому человеку, она должна накопить немало претензий к своему партнеру. Для нас важна эмоциональная связь. Потому женщина решается на измену, когда чувства к партнеру угасли.

- Есть ли шанс сохранить отношения, если один из супругов изменил?

- У пары всегда есть шанс начать все с чистого листа. Но для этого требуются глубокое взаимное уважение и любовь. Продлить и продолжить такие отношения можно только в том случае, если пара проговорила, почему это произошло. В моей практике есть такие пары, которые преодолели измену. Причем и женскую тоже, хотя все мужчины твердят, что ни за что не простят такое.

Искусство компромисса

- Как заставить себя пойти навстречу супругу во время конфликта?

- А здесь вопрос в том, кто больше любит. В большинстве пар все-таки один из супругов любит больше, а другой позволяет себя любить. Исключения случаются, но их немного, пусть это и не слишком справедливо. Эта любовь и позволяет сделать первый шаг к примирению. Я хочу заметить, что это признак не слабости, а самодостаточной и сильной личности. А партнер оценит эту силу. Конечно, мы говорим о здоровых парах без отклонений от нормы, а не о зависимых или невротических отношениях. Хотя, справедливости ради, и такие пары бывают очень счастливыми, если сильно любят друг друга.

- Как быть, если злость и обида оказываются сильнее?

- Если вы прожили вместе много лет и если вам дорого то, что у вас есть, так будьте добры, договаривайтесь. Вы взрослые люди, не надо впадать в детство. А значит, у вас должен быть высокий уровень ответственности за себя. Нечего отсиживаться каждому в своей берлоге. Язык нам дан не только для французских поцелуев, а для того, чтобы договариваться.

- Бывает, что разговаривать в пылу чувств совсем не получается.

- Есть прекрасная техника неоконченных предложений. Пишете вопросы, а ваш партнер через многоточие продолжает, что ему не нравится в ваших отношениях. Если уж ком в горле стоит и говорить совсем не получается, напишите на бумажке и просуньте под дверь. Так и начинается коммуникация.

- Но ведь это работает только при условии, что оба партнера признают проблему?

- Да, многие пары годами живут в состоянии конфликта, когда у одного из партнеров проблема есть, а у другого нет. Он ее не замечает, ему удобно и хорошо и так.

Как правильно чесать за ушком

- Тогда как следует поступить, если муж или жена не хотят замечать проблем в отношениях?

- Все претензии, которые партнеры предъявляют друг другу в паре, - это потребность в любви. Для одного человека проявлением любви станут дорогие подарки, а для другого - чашка кофе в постель. Проблема в том, что супруги нередко заставляют друг друга догадываться о своих желаниях. Наверное, из гордости. Женщины сидят и ждут, когда же мужчина поймет, чего она хочет. А ведь он не должен угадывать. Достаточно сказать: «Любимый, ты меня сильно обидел тем, что не проявил ко мне внимания в виде того-то и того-то, я тебе буду очень признательна, если ты это сделаешь». А вот если мужчина продолжает игнорировать эти просьбы, то, девочки, нужно бежать от него и выстраивать свою жизнь иначе. Потому что, как правило, если муж любит свою жену, ему достаточно одной просьбы.

- Как быть, если на такие знаки внимания не хватает денег?

- Любящий человек постарается предложить альтернативу. Часто в семьях попросту не хватает средств. Что и говорить, мы живем в сложные времена, а цветы стоят дорого. А еще во многих российских семьях мужчин воспитывают с мыслью, что покупка букета - бесполезная трата денег. Но если женщина хочет цветов? Купи хотя бы единственную розочку! Нет денег и на нее? Пожертвуй своим временем, чтобы создать романтическое настроение дома.

Так мужчина компенсирует нехватку внимания и любви, а для женщины это главное в жизни. А когда у мужчины действия не расходятся со словами, это вызывает у женщины фантастические чувства и формирует доверительные отношения. Впрочем, и мужчины это ценят не меньше. Я убеждена, что пара может развиваться только тогда, когда партнер дает тебе то, что ты хочешь, а ты взамен делаешь чуть-чуть больше. И с каждым ответным шагом семья развивается по восходящей. А не когда преобладают потребительские отношения. Когда человек не замечает то, что для него делают, он обрубает желание прикладывать усилия в будущем.

- Каковы главные запросы у женщин в браке?

- У женщин во все времена главным запросом остается чувство стабильности и безопасности. Уж простите, для самки важно обезопасить свое потомство. Если женщине не обеспечивается безопасность, у нее снижается либидо.

И абсолютно все проблемы обостряются. Женщина простит отсутствие кофе в постель, когда мужчина обеспечивает детей жильем и хорошим образованием.

- Чего же хотят мужчины в отношениях?

- Мужчине нужны ласка, любовь и внимание, понимание его в определенные моменты. Потому что они все-таки добытчики. Мужчины хотят прийти домой, чтобы их почесали, простите, за ушком. Это запрос многих моих клиентов. Все хотят разного, проблема тут та же, что и с женщинами, потому что никто не говорит конкретно, чего им нужно. Одному мужчине надо, чтобы ему за ушком немного почесали, другому - чтобы коготки выпустили, а третьему - чтобы вообще половину мочки уха откусили.

Время, деньги и другие ресурсы

- Как в семье должен распределяться бюджет?

- Нужно обсуждать приоритеты семьи, распределять все расходы по пунктам. Желательно откладывать какую-то часть доходов на черный день. Как говорится, все под богом ходим. В семейный бюджет важно вкладываться каждому из супругов. И все финансовое бремя не должно ложиться только на одного человека, в кубышку должны по возможности вкладывать оба. Если мужчина в паре будет чувствовать, что его просто потребляют, поверьте, через какое-то время произойдет взрыв. Он почувствует себя использованным, нужным только лишь для потребления партнером: «Ты работаешь, а я красивая». Если мы говорим с вами не про шальные деньги и девушку с низкой социальной ответственностью, а все-таки про семью, то это должны быть совместные усилия, где каждый поступает порядочно и честно. Нельзя опустошать мужчин до нуля. Нельзя женщине включать доминанта и радовать свое самолюбие, забирая у партнера всю зарплату. Мужчина не должен унижаться перед женщиной, выпрашивая у нее деньги.

- Что делать, если мужчина не справляется с материальным обеспечением семьи?

- Дать понять, что он не один об этом беспокоится. Очень важно, чтобы мужчина понимал: он не одинок в этой ситуации. Если партнер использует все свои ресурсы, а денег все равно не хватает, то нужно обсудить, как ему можно помочь развиваться. Например, повысить квалификацию, выделить на это деньги. Если мужчина любит свою женщину, хочет сохранить эти отношения, он будет развиваться. А если не хочет развиваться, то, простите, значит, это не ваш мужчина. Но женщина тоже над собой должна работать, если она хочет быть интересной своему мужчине.

- Но подобное развитие требует много сил, времени и денег, которых не достанется другим членам семьи.

- Важно, чтобы супруги с пониманием относились к тому, что вторая половинка хочет развиваться. Да, это отнимает много ресурсов у семьи. Но нужно смотреть на перспективу, особенно женщине. Что она будет делать, если останется одна с детьми? Поднимет ли она их, если будет «социальным инвалидом»?

О браке и мечте

- Как вы считаете, чем руководствуются женщины, которых устраивает положение любовницы?

- Если ее это устраивает, то мы не можем решать за нее. Многие так живут всю жизнь. Но чаще всего это связано с заниженной самооценкой. Как правило, это девочки, которые либо не имели отца вообще, либо не имели такого отца, который мог бы в них сформировать отношение к себе как к принцессе. А мама, как правило, обесценивает ее достижения, какие-то повышенные требования к девочке выдвигает. Так она растет с неустойчивым эмоциональным фоном и неустойчивой эмоционально психикой, в результате чего формируется заниженная самооценка. Любовница изначально ставит себя ниже жены. Значит, насколько ты себя не любишь, не принимаешь, не уважаешь, раз готова отдавать себя в пользование человеку, который на тебе никогда не женится?

- Некоторые пары много лет живут вместе, не заключая брак.

- Если женщину устраивает быть сожительницей - это ее выбор. Мы не можем за нее с вами отвечать. Но я бы, например, никогда для себя такого не выбрала. Когда вы входите в отношения, то и мужчина, и женщина тратят свое время. А это самый ценный ресурс. Считаю, что отношения должны быть зафиксированы правовым образом. Если мужчина на вас не женится, значит, он вас не любит.

- У вас есть мечта?

- Я считаю своей миссией помочь максимальному количеству людей быть счастливыми. Посредством заботы, безопасности, хорошего отношения мужчин, законодательства, которое будет защищать женщин. Для этого я и реализую все свои проекты. Чтобы наши женщины - самые красивые, самые мудрые, самые великодушные, невероятно добрые, бесконечно терпеливые - были счастливы.