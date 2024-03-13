Информационные табло заменяют на автобусных остановках в Казани

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Город
13 марта 2024  16:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Каждая четвёртая остановка Казани оснащена современным оборудованием.

Новые табло будут иметь более крупный шрифт. Их уже начали заменять на городских остановках — например, в центре на улице Баумана, у автовокзала и Колхозного рынка и на улице Халитова.

Под реновацию попадут 40 информационных электронных табличек по тем маршрутам, где ожидается приезд гостей игр БРИКС.

Старые элементы могут установить по нужным адресам, озвученным самими горожанами. В ближайшее время замене подлежат табло на улицах Кулахметова, Первого Мая, Файзи и Вагапова.

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Информационные табло заменяют на автобусных остановках в Казани
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