Иннополис станет съемочной площадкой для белорусского фильма об айтишниках и СВО

«Беларусьфильм» и «Татаркино» объединят усилия для создания художественного фильма, посвященного роли IT-специалистов в современной военной операции. Об этом сообщил глава белорусской киностудии Юрий Алексей на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Новая картина с рабочим названием «Ник» расскажет историю молодых программистов из России и Беларуси, которые разработали уникальное программное обеспечение, способное перехватывать управление вражескими дронами и беспилотными летательными аппаратами.

Съемочный процесс развернется как на мощностях «Беларусьфильма», так и в России, в частности, в Иннополисе – городе высоких технологий, где базируется IT-университет.