Иностранцы могут стать гражданами России в ускоренном порядке

Начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ Марат Галиев рассказал, что срок рассмотрения заявления на получение гражданства России обычно составляет три месяца, но для желающих заключить контракт для службы в вооруженных силах РФ – этот срок сокращается до одного месяца.

На сегодня 10 иностранных граждан в Татарстане уже заключили такие контакты. 16 заявлений находятся на рассмотрении. Причем, на заключивших контракт иностранцев распространяются все права и льготы граждан России. Не только они, но и все члены их семей могут претендовать на все выплаты, полагающиеся добровольцам, отправившимся в зону СВО.

Подать документы на гражданство и одновременно на заключение контракта с МО РФ можно в любом отделении миграционной службы, даже по месту пребывания, если человек находится в другой стране.